Два два гражданина Беларусии задержаны во Франции вследствие расследования нападения с ножом в школе в Аррасе, где был убит преподаватель.
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Два два гражданина Беларусии задержаны во Франции вследствие расследования нападения с ножом в школе в Аррасе, где был убит преподаватель.
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