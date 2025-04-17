В Челябинской области появятся новые пляжи в 2025 году

ЧЕЛЯБИНСК, 17 апреля, ФедералПресс. В 11 городах и районах региона появятся современные зоны отдыха. Особый акцент – на детскую безопасность: дно водоемов очистят от мусора, создадут участки с глубиной до 1,2 метра и обеспечат дежурство спасателей.