НАСА начало использовать специальный аппарат Kraken ВМС США для имитации космического полета при подготовке астронавтов

Американское агентство НАСА активно сотрудничает с Военно-морскими силами США в плане использования находящегося в распоряжении ВМС США аппарата Kraken для изучения укачивания у астронавтов и разработки возможных стратегий смягчения последствий укачивания для экипажей космических кораблей.