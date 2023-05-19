НАСА начало использовать специальный аппарат Kraken ВМС США для имитации космического полета при подготовке астронавтов

Американское агентство НАСА активно сотрудничает с Военно-морскими силами США в плане использования находящегося в распоряжении ВМС США аппарата Kraken для изучения укачивания у астронавтов и разработки возможных стратегий смягчения последствий укачивания для экипажей космических кораблей.
Популярные статьи
- На отбитых украинскими войсками участках дорог под Артёмовском ЧВК «Вагнер» устраивает засады на малые колонны ВСУ
- Британская пресса: На строящемся в интересах флота Великобритании фрегате HMS Glasgow неизвестные лица совершили диверсию
- Бойцы ЧВК «Вагнер» освободили квартал «Забольница» в Артёмовске и выдвинулись на помощь ВС РФ в район Клещеевки
Свежие комментарии