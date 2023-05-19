Военное обозрение

3 418 подписчиков

НАСА начало использовать специальный аппарат Kraken ВМС США для имитации космического полета при подготовке астронавтов

НАСА начало использовать специальный аппарат Kraken ВМС США для имитации космического полета при подготовке астронавтов

Американское агентство НАСА активно сотрудничает с Военно-морскими силами США в плане использования находящегося в распоряжении ВМС США аппарата Kraken для изучения укачивания у астронавтов и разработки возможных стратегий смягчения последствий укачивания для экипажей космических кораблей.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх