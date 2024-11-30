5 идей карнавальных костюмов для детского утренника

Наряжаемся вместе с Гуди и воспитателем Ня. 123RF/legion-media.ru Когда в детском саду объявляют утренник, родители замирают: какой костюм выбрать? Хочется, чтобы ребенок не только отлично выглядел, но и чувствовал себя комфортно.
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