5 идей карнавальных костюмов для детского утренника

Наряжаемся вместе с Гуди и воспитателем Ня. 123RF/legion-media.ru Когда в детском саду объявляют утренник, родители замирают: какой костюм выбрать? Хочется, чтобы ребенок не только отлично выглядел, но и чувствовал себя комфортно.