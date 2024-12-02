Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 786 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Архип Архипов
    Эт точно!😄Это больно, но мы...
  • Александр Конкин
    Автор, малый, не дурак, но и дурак не малый! Сразу, без направления лучшую койку в палате №6 на солнечной стороне..."Одна из причин р...
  • Константин Самарин
    А Шойгу при этом, вместо нар, греет зад в новом теплом кресле.Спутникам НАТО "п...

Олигофрения и бравада

Олигофрения и бравада

Анатолий  Урсида В чатах русских квасных патриотов опять стоит вой и разочарованный гул. Мол, украинцы так и не поумнели от удара «Орешником» по «Южмашу».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх