Народные приметы и праздники 23 октября 2023 года: Амвросий Оптинский — что нельзя делать в этот день Анна Федорова23 октября, когда за окном холода наступают, люди все еще вспоминают тепло солнечных лучей, которые радовали их летними днями.
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