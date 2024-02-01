Полковник Кансиан: ВСУ к концу лета могут обвалить фронт без помощи Вашингтона

Военный эксперт и полковник Марк Кансиан, пообщался с журналистами Wall Street Journal, и сообщил о том, что если поставки денег и оружия из США не возобновятся в полном объеме, то в конце лета оборона украинской армии будет прорвана русскими.
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