Вместо Geely: как белорусы собирают автомобили новой марки Belgee

«Мотор» вернулся на белорусский завод «БелДжи» спустя пять (далеко не самых спокойных) лет. Всех событий, произошедших за эти годы, и не упомнишь, но так или иначе они повлияли на автомобилестроение в мире в целом и на конкретное автомобильное предприятие в белорусском Борисове.