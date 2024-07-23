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Вместо Geely: как белорусы собирают автомобили новой марки Belgee

Вместо Geely: как белорусы собирают автомобили новой марки Belgee

«Мотор» вернулся на белорусский завод «БелДжи» спустя пять (далеко не самых спокойных) лет. Всех событий, произошедших за эти годы, и не упомнишь, но так или иначе они повлияли на автомобилестроение в мире в целом и на конкретное автомобильное предприятие в белорусском Борисове.

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