МИД Финляндии считает решаемыми разногласия с Турцией по поводу вступления в НАТО

Волнующие Турцию вопросы по поводу вступления Финляндии и Швеции в НАТО могут быть решены, считает финский министр иностранных дел Пекка Хаависто, такое мнение он выразил на пресс-конференции с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Госдепартаменте.