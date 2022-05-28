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МИД Финляндии считает решаемыми разногласия с Турцией по поводу вступления в НАТО

МИД Финляндии считает решаемыми разногласия с Турцией по поводу вступления в НАТО

Волнующие Турцию вопросы по поводу вступления Финляндии и Швеции в НАТО могут быть решены, считает финский министр иностранных дел Пекка Хаависто, такое мнение он выразил на пресс-конференции с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Госдепартаменте.

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