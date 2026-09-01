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Царьград

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Украина истратила последние запасы ракет ПВО. До фронта доходят 2-3% мобилизованных. Нахушев об СВО

Украина истратила последние запасы ракет ПВО. До фронта доходят 2-3% мобилизованных. Нахушев об СВО

Украина истратила последние 12 ЗУР РАС-3, полученные от Японии. Больше пока у неё нет, анализирует полковник Аслан Нахушев.

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