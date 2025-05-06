Джейлен Брансон (29 очков) и О Джи Ануноби (29) помогли «Нью-Йорку» обыграть «Бостон» в 1-м матче серии

Защитник «Никс» Джейлен Брансон провел на паркете 44 минуты и отметился 29 очками, реализовав 9 из 23 бросков с игры, 5 из 9 из-за дуги и 6 из 7 штрафных, 4 подборами, 5 передачами при 4 потерях и 2 перехватами.