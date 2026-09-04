АКРА подтвердило рейтинг Росатома на AAA(RU) с прогнозом "стабильный"

АКРА подтвердило кредитный рейтинг Росатома на уровне AAA(RU) с прогнозом "стабильный". Это обусловлено высокой системной значимостью для государства и прочными связями с ним, при поддержке сильного операционного профиля и значительной государственной поддержки.
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