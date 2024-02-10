Песков: интервью Путина Карлсону не призвано донести мнение РФ до властей США

Интервью, которое президент Российской Федерации Владимир Путин дал бывшему ведущему американского телевизионного канала Fox News Такеру Карлсону, не призвано донести мнение Москвы до руководства Соединенных Штатов.
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