Дочь Машкова избавилась от отчества

Влад Владимиров

Свою никчемность многие люди скрыть пытаются. Лишь дауны этим хвастаются и выставляют напоказ. Ну, ничего. Судьба потом над ними там поиздевается... И мордою их мокнет в их же пиндовский унитаз.)))