На днях 38-летняя дочь Народного артиста РФ Владимира Машкова с радостью сообщила, что, наконец, получила гражданство США.
Дочь Машкова избавилась от отчества
Комментарии
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Влад Владимиров
Свою никчемность многие люди скрыть пытаются. Лишь дауны этим хвастаются и выставляют напоказ. Ну, ничего. Судьба потом над ними там поиздевается... И мордою их мокнет в их же пиндовский унитаз.)))
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16 час.
Zoia Goldshtab
ОйА страшнаяяяяяя,как крокодил,ещё и бездарность....
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7 час.
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