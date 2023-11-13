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Дочь Машкова избавилась от отчества

Дочь Машкова избавилась от отчества

На днях 38-летняя дочь Народного артиста РФ Владимира Машкова с радостью сообщила, что, наконец, получила гражданство США.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Свою никчемность многие люди скрыть пытаются. Лишь дауны  этим хвастаются и выставляют напоказ. Ну, ничего. Судьба потом  над ними там поиздевается... И мордою их мокнет в их же пиндовский унитаз.)))
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16 час.
Zoia Goldshtab
ОйА страшнаяяяяяя,как крокодил,ещё и бездарность....
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7 час.

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