Piper Sandler Sounds Alarm: Shrinking Oil Buffers To Collide With Winter Demand Piper Sandler global energy strategist Jan Stuart wrote in a note on Friday that the physical oil market is flashing major warning signs, including disrupted exports, depleted inventories, and an ongoing diesel shortage crisis, all converging ahead of stronger fourth-quarter demand.
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