Профориентационные встречи с участием представителей УО ´Мозырский государственный педагогический университет имени И.П.Шамяк...

Профессия учитель - одна из самых важных и нужных профессий!В целях формирования у учащихся интереса к профессии педагога, повышения престижа учительской профессии на базе гимназии 1, средних школ 20 и 30 состоялись профориентационные встречи с участием представителей УО ´Мозырский государственный педагогический университет имени И.