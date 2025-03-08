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Профориентационные встречи с участием представителей УО ´Мозырский государственный педагогический университет имени И.П.Шамяк...

Профориентационные встречи с участием представителей УО ´Мозырский государственный педагогический университет имени И.П.Шамяк...

Профессия учитель - одна из самых важных и нужных профессий!В целях формирования у учащихся интереса к профессии педагога, повышения престижа учительской профессии на базе гимназии 1, средних школ 20 и 30 состоялись профориентационные встречи с участием представителей УО ´Мозырский государственный педагогический университет имени И.

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