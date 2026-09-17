Почему ценных сотрудников замечают только после заявления об увольнении

За годы работы с людьми я не раз становилась свидетелем одной и той же повторяющейся истории. Сначала человек quietly делает своё дело, не создаёт проблем, закрывает задачи, выручает команду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВА Глубина подвига: ...
- Российский рынок ...
- Как новые правила...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым