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vtop21.ru

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Почему ценных сотрудников замечают только после заявления об увольнении

Почему ценных сотрудников замечают только после заявления об увольнении

За годы работы с людьми я не раз становилась свидетелем одной и той же повторяющейся истории. Сначала человек quietly делает своё дело, не создаёт проблем, закрывает задачи, выручает команду.

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