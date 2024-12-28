Дизайнер из Бибирева знает, как стильно украсить ёлку этой зимой

Какой Новый год без нарядной ёлки! Как украсить её со вкусом и что особенно модно в этом сезоне, «ЗБ» спросил у руководителя студии дизайна спортивно-досугового центра «Кентавр» в Бибиреве Маргариту Степанову.
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