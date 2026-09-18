В ответ на терроризм Банковой, развязанный этим летом, русская армия стала воевать гораздо жёстче. В итоге соседи остались без портов, металлургических предприятий, складов, денег и даже еды.
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