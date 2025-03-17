Ученые напечатали пенисы свиней на 3D-принтере, чтобы вернуть им эрекцию. Как это поможет людям

3D-принтеры уже несколько лет используются в самых различных отраслях: на них печатают детали для строительства, используют для проектировки зданий, кроме того, удается сделать и различные бытовые вещи, например посуду, мозаику, ночник.
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