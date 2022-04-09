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Автобус «Атырау» заглох по дороге на игру

Клубный автобус «Атырау», перевозивший игроков «Акжайыка», заглох по пути на игру 5-го тура КПЛ. Команде пришлось толкать транспортное средство, вышедшее из строя прямо на дороге.

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