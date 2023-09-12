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«Торпедо» не будет подписывать Щенникова: «Вышли из переговоров по решению тренерского штаба»

«Торпедо» не будет подписывать Щенникова: «Вышли из переговоров по решению тренерского штаба»

Сообщалось, что черно-белые предлагали экс-защитнику ЦСКА 2-летний контракт. — Не договорились с Георгием или не пытались договариваться? — Мы пытались договариваться, клуб принял решение выйти из переговоров.

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