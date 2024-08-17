НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

8 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    Не верьте ЕР: навезут мигров, вас выгонят..Жители села в Кай...
  • татьяна неструева
    позор«Каждый нарушител...
  • Валентина Литвяк
    В самые тяжелые годы для России Господь посылает своих, воинов защитников Родины, таких как Ильдар. Прекрасная любяща...Жена бойца-контра...

На бывшем советском авианосце «Минск» на реке Янцзы в Китае произошел пожар

Издание «Пэнпай» сообщило о пожаре на бывшем советском авианосце «Минск», находящемся в Китае. Инцидент произошел 16 августа около 16:00 по местному времени (11:00 по московскому времени) в научно-техническом индустриальном парке Суситун города Наньтун провинции Цзянсу, передает РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх