На бывшем советском авианосце «Минск» на реке Янцзы в Китае произошел пожар

Издание «Пэнпай» сообщило о пожаре на бывшем советском авианосце «Минск», находящемся в Китае. Инцидент произошел 16 августа около 16:00 по местному времени (11:00 по московскому времени) в научно-техническом индустриальном парке Суситун города Наньтун провинции Цзянсу, передает РИА Новости.
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