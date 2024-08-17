На бывшем советском авианосце «Минск» на реке Янцзы в Китае произошел пожар

Издание «Пэнпай» сообщило о пожаре на бывшем советском авианосце «Минск», находящемся в Китае. Инцидент произошел 16 августа около 16:00 по местному времени (11:00 по московскому времени) в научно-техническом индустриальном парке Суситун города Наньтун провинции Цзянсу, передает РИА Новости.