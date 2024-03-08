Байден заявил, что Россия «не остановится на Украине», призвал помогать Киеву

Американский президент Джозеф Байден, выступая в Конгрессе с посланием "О положении страны", выразил уверенность, что Россия "не остановится на Украине" и призвал к продолжению поставок вооружения для украинских Вооруженных сил.
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