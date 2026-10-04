Суд Липецкой области рассмотрит взыскание долга с фабрики «Рошен»

Налоговая служба просит продать арестованное имущество с торгов за 15,4 млн рублей. Однако этой суммы не хватит на покрытие многомиллионных долгов, которые тянутся за фабрикой «Рошен» с 2013 года.
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