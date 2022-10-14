Ресторан Paseo del Prado: "Вдохновение берём везде – особенно в эмоциях"

В сентябре на Загородном проспекте открылся ресторан авторской кухни Paseo Del Prado.Спокойный минималистичный интерьер в светлых тонах с использованием натуральных материалов и оттенков, интерактивным oled-экраном, предметами искусства, отсылающими к знаменитому музею в Мадриде и лаконичное меню, вдохновлённое Испанией, Италией и Францией… Antenna Daily встретилась с создателями проекта Энвером Мамбетовым и Шеф-поваром Станиславом Ахметшиным, чтобы узнать детали.