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Ресторан Paseo del Prado: "Вдохновение берём везде – особенно в эмоциях"

Ресторан Paseo del Prado: "Вдохновение берём везде – особенно в эмоциях"

В сентябре на Загородном проспекте открылся ресторан авторской кухни Paseo Del Prado.Спокойный минималистичный интерьер в светлых тонах с использованием натуральных материалов и оттенков, интерактивным oled-экраном, предметами искусства, отсылающими к знаменитому музею в Мадриде и лаконичное меню, вдохновлённое Испанией, Италией и Францией… Antenna Daily встретилась с создателями проекта Энвером Мамбетовым и Шеф-поваром Станиславом Ахметшиным, чтобы узнать детали.

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