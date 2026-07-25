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Росавиация: аэропорт в Бугульме приостановил обслуживание рейсов

Росавиация: аэропорт в Бугульме приостановил обслуживание рейсов

Аэропорт в городе Бугульме, расположенном в Татарстане, приостановил прием и отправку самолетов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

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