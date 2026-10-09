Москвичка запекла айкос в духовке с котлетами и устроила взрыв

В Москве женщина случайно запекла айкос в духовке вместе с котлетами, из-за чего устройство взорвалось.
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