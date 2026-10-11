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Тысячи жителей Берлина потребовали отставки Мерца и выступили за мир с Россией

Тысячи жителей Берлина потребовали отставки Мерца и выступили за мир с Россией

В Берлине прошла массовая демонстрация, участники которой потребовали отставки канцлера Германии Фридриха Мерца и выступили за мир с Россией.

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