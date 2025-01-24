В США назначен новый директор Центрального разведывательного управления

Подавляющее большинство членов Сената США в четверг поддержало предложение президента Дональда Трампа о том, чтобы Джон Рэтклифф, бывший член Палаты представителей, занимавший пост директора национальной разведки во время первого срока Трампа, стал новым директором ЦРУ.
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