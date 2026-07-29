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Мода и Шоу-бизнес

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«Работать проще»: Региона Тодоренко о многодетном материнстве

«Работать проще»: Региона Тодоренко о многодетном материнстве

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, как справляется с многодетным материнством. Как сообщает Starhit, в подкасте «До звезды» она призналась, что с рождением третьего ребенка ее жизнь «изменилась в геометрической прогрессии».

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