Назван топ новых кроссоверов до 2,5 млн рублей: лидер – Haval Jolion

Рынок новых кроссоверов стоимостью до 2,5 млн рублей получил обновленный рейтинг популярности. По итогам сентября 2026 года пятерка лидеров выглядит так: Haval Jolion, Tenet T4L, Haval M6, Jaecoo J6 и Tenet T4.
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