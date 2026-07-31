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Царьград

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Бывшего командира вертолёта обвиняют в гибели 6 человек на Алтае

Бывшего командира вертолёта обвиняют в гибели 6 человек на Алтае

На Алтае бывший командир вертолёта обвинён в крушении, повлёкшем смерть шести человек. Трагедия произошла в 2023 году, а ущерб от неё оценён в 16 миллионов рублей, сообщают в Восточном МСУТ Следственного комитета России.

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