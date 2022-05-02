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Ассоциированная с Россией хакерская группа Stormous сообщила о взломе Coca-Cola и хищении 161 ГБ данных. Но был ли взлом на самом деле?

Ассоциированная с Россией хакерская группа Stormous сообщила о взломе Coca-Cola и хищении 161 ГБ данных. Но был ли взлом на самом деле?

Хакерская группировка Stormous, которую связывают с Россией, заявила о взломе серверов Coca-Cola и хищении большого количества данных – 161 ГБ, в том числе финансовых документов, паролей, учетных записей и прочей конфиденциальной информации.

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