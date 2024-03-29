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«Можно будет общаться как с живым собеседником», — в этом году YandexGPT заговорит по-казахски

«Можно будет общаться как с живым собеседником», — в этом году YandexGPT заговорит по-казахски

В 2024 году Яндекс обучит нейросеть YandexGPT казахскому языку. Языковая модель научится писать и перерабатывать тексты на казахском языке, запоминать ход беседы и отвечать на уточняющие вопросы пользователя.

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