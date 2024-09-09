Новости о Поклонской

вячеслав костандов

Громадное спасибо, что она есть! Очень жаль, что у нас мало таких принципиальных правдолюбов и бессеребрянников. Искренне желаю, чтобы она была замечена в положительном аспекте и выдвинута на более выгодную позицию, нежели помощник у беспринципного Краснова И.В.