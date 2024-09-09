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Новости о Поклонской

Новости о Поклонской

Бывший прокурор Крыма и депутат Государственной думы опубликовала фото с пожеланием хорошего отдыха. Фото опубликовано в сообществе «Наталья Поклонская», так как от ведения социальных сетей Поклонская вынуждена была отказаться после назначения на должность советника Генерального прокурора РФ.

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Комментарии
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вячеслав костандов
Громадное спасибо, что она есть! Очень жаль, что у нас мало таких принципиальных правдолюбов и бессеребрянников. Искренне желаю, чтобы она была замечена в положительном аспекте и выдвинута на более выгодную позицию, нежели помощник у беспринципного Краснова И.В.
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