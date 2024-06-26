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Царьград

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В Перми водители электромобилей получат льготы на парковку

В Перми водители электромобилей получат льготы на парковку

Новые правила парковки вступят в силу с 1 сентября 2024 года.Пермская городская дума приняла решение о введении льготных условий парковки для владельцев электромобилей.

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