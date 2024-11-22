Лучшие части ВСУ перемолоты, планы Киева на 2025 год сорваны – Андрей Белоусов

АНГЕЛ АНГЕЛ

России сама укропия не нужна, а нужны все свои исторические территории с хохлами, а лучше без них. Хотят в ЕС и НАТО вперед в свободную, хлебосольную европу, под защиту НАТО на все готовое со всеми европейскими благами, свободами и толерантностью... Главное это халява к которую так любят хохлы, со всеми своими хотелками... Если вас не принимают в ЕС и НАТО тогда сами идите к ним... На все готовое.... Ни чему так итоги их лицемерия и обслуживание интересов германии перед ВОВ не научили, как и прибалтов не делают ни каких выводов. Печалька что эти государства в этот рах потеряю свою государственность, суверенитет и войдут в состав Белоруссии и России... Заокеанцам они не интересны своих проблем хватает, а Германия, Франция, Италия, Испания, как и скандинавы перекрестятся, что избавились от их хотелок и содержания дармоедов с неадекватными умственно отсталыми политиками и чиновниками.