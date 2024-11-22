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Несекретные материалы

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Свежие комментарии

  • Андрей
    Охуехали...Может и на рыбалку на Ахтубу с позволения НАТО?😀😀😀В США захотели пр...
  • Александр Жигилий
    А на каком основании США вообще нам диктуют условия? Может надо предупредить и снести с орбиты их пару спутников-раз...В США захотели пр...
  • Светлана Зуева
    Чаво,где они хотят проверять? Да дайте им уже таблетку в виде ядерного грибка!В США захотели пр...

Лучшие части ВСУ перемолоты, планы Киева на 2025 год сорваны – Андрей Белоусов

Лучшие части ВСУ перемолоты, планы Киева на 2025 год сорваны – Андрей Белоусов

ВС РФ ускорили продвижение в зоне действия специальной военной операции (СВО) и перемололи лучшие части ВСУ в зоне ответственности группировки «Север», заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
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19 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
России сама укропия не нужна, а нужны все свои исторические территории с хохлами, а лучше без них. Хотят в ЕС и НАТО вперед в свободную, хлебосольную европу, под защиту НАТО на все готовое со всеми европейскими благами, свободами и толерантностью... Главное это халява к которую так любят хохлы, со всеми своими хотелками... Если вас не принимают в ЕС и НАТО тогда сами идите к ним... На все готовое.... Ни чему так итоги их лицемерия и обслуживание интересов германии перед ВОВ не научили, как и прибалтов не делают ни каких выводов. Печалька что эти государства в этот рах потеряю свою государственность, суверенитет и войдут в состав Белоруссии и России... Заокеанцам они не интересны своих проблем хватает, а Германия, Франция, Италия, Испания, как и скандинавы перекрестятся, что избавились от их хотелок и содержания дармоедов с неадекватными умственно отсталыми политиками и чиновниками.
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19 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
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19 час.

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