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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Где смотреть бой Мокаев — Гордон на UFC 294: во сколько бой, время начала прямой трансляции 21 октября

21 октября в Абу-Даби состоится турнир UFC 294, в рамках которого пройдет поединок в наилегчайшем весе между британцем дагестанского происхождения Мухаммадом Мокаевым и американцем Тимом Эллиоттом.

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