Главком ВМФ оценил готовность применить самое мощное оружие подлодок ТОФ

Готовность применить стратегическое оружие ТОФ высокая, заявил главком ВМФ Моисеев.Самое мощное и разрушительное оружие 25-й дивизии подводных лодок Тихоокеанского флота находится на крайне высоком уровне готовности к применению.
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