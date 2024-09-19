Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 619 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентина Кривич
    И на кого они работают? Вообще-то есть поговорка - в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Вам не кажется, что с...Кто отстоял никаб...
  • Варлам Устрялов
    ВСЕ ЗАЩИТНИКИ никабов - идио.ы. КТО - ПРОТИВ? известные члены правительства. Выводы напрашиваются сами собой.Кто отстоял никаб...
  • Земфира Туленкова
    А кто этих заседателей выбирал?Кто отстоял никаб...

Главком ВМФ оценил готовность применить самое мощное оружие подлодок ТОФ

Главком ВМФ оценил готовность применить самое мощное оружие подлодок ТОФ

Готовность применить стратегическое оружие ТОФ высокая, заявил главком ВМФ Моисеев.Самое мощное и разрушительное оружие 25-й дивизии подводных лодок Тихоокеанского флота находится на крайне высоком уровне готовности к применению.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх