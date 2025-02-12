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Царьград

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Спасатели на Сахалине работают над эвакуацией рыбаков с отколовшейся льдины

Спасатели на Сахалине работают над эвакуацией рыбаков с отколовшейся льдины

Около 300 рыбаков оказались в опасной ситуации на отколовшейся льдине на юге Сахалина. Вертолет Ми-8 и спасательное судно уже направлены на помощь.

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