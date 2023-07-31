Театр абсурда

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Что делал товарищ Пригожин Евгений Викторович на самите Россия-Африка? Как он мог там появится?

Что делал товарищ Пригожин Евгений Викторович на самите Россия-Африка? Как он мог там появится?

Пригожин Е.В. засветился на самите Россия - Африка в Санкт-Петербурге во многих местах, но наиболее показательна была его встреча с послом ЮАР в России  Фредди Мапукой.

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