Автоверсты

11 294 подписчика

Свежие комментарии

  • Михаил Шаповалов
    Отмазались. Считается. Но ни кому от этого не холодно, не жарко. Все равно, кому тачка нужна, будет с тачкой. Пусть з...Русским не продав...
  • Globo
    Мелкие рыбки попались, крупные хищники в мутной воде скрылись.В ходе расследова...
  • Алексей Васильев
    Двигатель ЗМЗ 520 это атмосферный V8, причем нехилое семейство движков.  Не такой уж и древний, производился до 2021г...В России снова за...

Популярная проблема, которая возникает даже у опытных водителей

Популярная проблема, которая возникает даже у опытных водителей

﻿﻿Вообще, нагар на поршнях – это вполне естественный процесс. Это не особо серьезная проблема, особенно если расход топлива и масла остается в разумных пределах, мощность двигателя снижается, а детонация и воспламенение происходят как положено.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх