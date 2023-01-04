Популярная проблема, которая возникает даже у опытных водителей

Вообще, нагар на поршнях – это вполне естественный процесс. Это не особо серьезная проблема, особенно если расход топлива и масла остается в разумных пределах, мощность двигателя снижается, а детонация и воспламенение происходят как положено.
Вообще, нагар на поршнях – это вполне естественный процесс. Это не особо серьезная проблема, особенно если расход топлива и масла остается в разумных пределах, мощность двигателя снижается, а детонация и воспламенение происходят как положено.
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