«Шансов не было». В Mercedes объяснили сход Рассела в Сильверстоуне

«Шансов не было». В Mercedes объяснили сход Рассела в СильверстоунеMercedesТехнический директор Mercedes Эндрю Шовлин рассказал, что Джордж Рассел сошел на Гран При Великобритании не только из-за поломки, но и ради того, чтобы избежать штрафа.
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