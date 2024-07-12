«Шансов не было». В Mercedes объяснили сход Рассела в Сильверстоуне

«Шансов не было». В Mercedes объяснили сход Рассела в СильверстоунеMercedesТехнический директор Mercedes Эндрю Шовлин рассказал, что Джордж Рассел сошел на Гран При Великобритании не только из-за поломки, но и ради того, чтобы избежать штрафа.