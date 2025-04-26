Жителей аварийного дома на Савватеевской в Борзе пообещали расселить до конца года

Прокурор Забайкальского края Александр Яновский, первый заместитель губернатора Александр Костенко и представители местной власти посетили в Борзе аварийный девятиэтажный дом на улице Савватеевской и пообщались с жильцами, сообщается в Telegram-канале ведомства.
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