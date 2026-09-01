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Газета «Культура»

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По «Пушкинской карте» за время действия программы купили 115 млн билетов

По «Пушкинской карте» за время действия программы купили 115 млн билетов

Министр культуры РФ Ольга Любимова в эфире программы «Вести» подвела итоги пятилетней работы программы «Пушкинская карта».

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