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ТАСС

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NHK: на заводе в Японии произошел пожар

NHK: на заводе в Японии произошел пожар

ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Возгорание произошло в 110-метровой дымоходной трубе завода Nippon Paper Industries 3 сентября в префектуре Кумамото, передает телеканал NHK.

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