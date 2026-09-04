NHK: на заводе в Японии произошел пожар

ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Возгорание произошло в 110-метровой дымоходной трубе завода Nippon Paper Industries 3 сентября в префектуре Кумамото, передает телеканал NHK.
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