Исламизация школьников в Саратове идёт полным ходом

Какой-то сверхразум решил отправить русских детей в городе, где проживает 91% русских православных людей, на 1 сентября изучать ислам! Неудивительно, что именно Саратовский ДУМ входит в Гайнутдиновский ДУМ РФ, задачи которого — исламизация и тюркизация России, а также взращивание ваххабитов и радикалов в мигрантской среде.
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Свежие комментарии
- А Пообещал привезти...
- "В Москве не беру...
Мне в мечети побывать не довелось. А вот в церкви был несколько раз. Даже как- то отстоял всенощную! Вокруг меня- толпа молящихся. Все хором кричат «Христос воскресе!». А мне- скучно. Словно попал на дурной спектакль без смысла, без сюжета, без цели...
Нет, не снизошла на меня Благодать Божья. Ничего не испытал я, кроме скуки и раздражения от глупо потраченного времени.
Религию придумали именно для того, чтобы разобщить народы, а потом- натравить их друг на друга. В этом классовая задача любой религии- будь то христианство или мусульманство или какой- нибудь буддизм с иудаизмом... Ну и вторая задача религии (любой!) заключается в оглуплении народа. Во всяком случае, именно в этом качестве ее использует власть. В том, чтобы вколотить в головы людей ложные ценности, ничего общего с реальной жизнью не имеющие. В том, чтобы оправдать любые, даже самые антинародные, действия власти- ибо власть, какой бы ни была- от Бога!
У нас была идея, способная сплотить разные народы. Это- идея социализма. Идея, в основе которой лежит исторический материализм и классовая общность. Мы сами выбросили эту идею на помойку- и тогда власть, осознав, что лишилась важного рычага управления «массами», вытащила на свет это гнилое чудовище- религию. И вдруг случилось чудо! Наши правители, включая Самого Верхнего, вдруг хором уверовали! Хотя совсем недавно молились не на икону Христа, а на фотографию Маркса.
Можно бы и посмеяться- но что- то не смешно, когда понимаешь, какую цену придется заплатить русскому народу за прозрение.
Цена этому прозрению- гражданская война. И она будет! Сейчас пока готовятся только предпосылки к ней. Ну когда предпосылки эти созреют- в мечетях пройдет клич за Священный Джихад против неверных. И правоверные дружно вытащат из- под матрасов свои ножи и автоматы. И русские на своей земле почувствуют то, что чувствовали русские в Таджикистане. С той только разницей, что бежать уже некуда.
Ну, а кончится все это распадом России по национальным границам- сценарий, хорошо нам знакомый по распаду СССР.
И Россия вновь вернется к своим истокам: К Московскому княжеству.
Экскурсия в мечеть? И что такого? Я б и сам сходил посмотреть, что там, да как. Интересно же! В католическом костеле я бывал. Вот в синагогу, пожалуй, меня не пустят... )))
Следующим мэром Москвы будет таджик, привезенный Собяниным для замены бордюров; он начнет менять храмы на мечети.
Так самое интересное, даже по истории изучают в первую очередь про появление ислама и подробности всяческие. И целый год это проходит по темам. Ни про православие, ни про христианство в целом столько нет материала. О том как исламские страны победили рыцарство европы и Византию, так нате вам. Про Русь вообще ноль материала было. Стоит вообще отдел но ввести предмет История русского мира или что-то подобное. На территории страны жизнь-то кипела. В том числе на территории Сибири. И её надо вещать, что сибирская часть была под киргизами там или ещё какими ханами. А древняя история страны? Кто её преподавать будет
Нас пока слава Богу не могут победить с помощью оружия так как у нас самих есть самые передовые разработки, значит надо нас развалить изнутри, противопоставить верование агрессивного меньшинства пассивному большинству и на этой почве устроить большую резню. С полной потерей государственности и распадом на несколько небольших государств которые потом поделят между собой Европа, Штаты и Китай.
О чем говорить! Если сам президент целует Коран. Исламизация идет полным ходом и ей власть открыла все границы, пока наши воины освобождают русские земли.