"Расстрельные" списки Сергея Алексашенко*

ФОТО: CRIS FAGA ZUMAPRESS. COM/GLOBALLOOKPRESS АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ "РАССТРЕЛЬНЫЕ СПИСКИ" ДЛЯ РУССКИХ: МИНИСТРЫ И ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРЫ, КОТОРЫЕ ЧУТЬ НЕ ПОГУБИЛИ СТРАНУ Был объявлен в розыск экс-замминистра финансов России Сергей Алексашенко*.
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