На нефть давят противоречивые факторы

Нефть продемонстрировала скромный недельный рост, сообщает Bloomberg. Цена на нефть марки Brent торговалась около отметки $84 за баррель после двухдневного роста, в результате которого она поднялась примерно на 1%.
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